EU-ministers stemmen in met sancties tegen Rwanda

Buitenland

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag ingestemd met extra sancties tegen de Rwandese defensiemacht (RDF) en rebellen van M23. De RDF schendt de territoriale integriteit van Congo en houdt het „gewapende conflict, de instabiliteit en de onveiligheid in de regio in stand”, zo staat in de officiële aankondiging van de EU-sancties die kort na het besluit van de ministers is gepubliceerd.