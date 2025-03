PVV’er wil in vergadering niet ingaan op aanrijding activist

Van Tiggelen erkende een week na het incident dat hij door een spandoek bij het provinciehuis in Haarlem reed en na de aanrijding zonder te remmen de parkeergarage inreed. Hij zou niet hebben gemerkt dat er iemand gewond was geraakt en wilde geen excuses aanbieden. De aangereden vrouw, die meedeed aan een betoging van de klimaatgroepen XR en Kappen met Kolen, heeft aangifte gedaan.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk beticht de PVV’er van „onaanvaardbaar gedrag” en heeft hem opgeroepen in een persoonlijk gesprek met het slachtoffer excuses aan te bieden. Beelden van de bewakingscamera bij het provinciehuis waarop de aanrijding is te zien hebben de commissaris verontrust. „Het schaadt niet alleen het vertrouwen in medemenselijkheid, maar ook in de politiek.”

Wallaart wilde Van Tiggelen alleen de gelegenheid bieden te reageren. „Dit is niet de tijd of plaats om te oordelen”, aldus de PvdA’er.