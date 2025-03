Groninger Gasberaad ziet lichtpunten in schadeafhandeling

Het beraad presenteerde maandag in Garmerswolde een onderzoek over hoe inwoners van het aardbevingsgebied de schadeafhandeling en woningversterking ervaren aan staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen). Het onderzoek waarvoor 1301 mensen een vragenlijst invulden pretendeert overigens niet representatief te zijn.

De vaste vergoeding van 10.000 euro die gedupeerden kunnen aanvragen is volgens het beraad een succes. Die maatregel zorgt voor een snellere afhandeling en een hogere tevredenheid. Ook over herstelwerk door aannemers is men over het algemeen tevreden. Het rapportcijfer voor de totale afhandeling is in ruim twee jaar gestegen van een 6,4 naar een 7.

Van de aangemelde schades is ruim driekwart volledig erkend als schade door mijnbouw. Als het gaat om (deels) niet-erkende schade is het aantal geschillen, bezwaren en rechtszaken relatief afgenomen. Wel lijken meer mensen in deze groep nog in onzekerheid te verkeren over het vervolg in hun zaak. Van de mensen met nog niet volledig afgehandelde schade is 60 procent ontevreden.

Wat betreft versterking zijn bijna alleen nog maar aardbevingsbestendig gebouwde of veilig verklaarde woningen afgehandeld, aldus het beraad. Bij slechts 1 procent zijn daadwerkelijke versterkingswerkzaamheden afgerond. Twee op de drie ondervraagden staan hierover nog in contact met de Nationaal Coördinator Groningen en ruim vier op de tien wachten nog op een eerste veiligheidsbeoordeling. Ongeveer een derde van de ondervraagden is evenwel tevreden over het proces, en een derde (zeer) ontevreden.

De Nationaal Coördinator Groningen erkende onlangs dat de versterkingsoperatie beter kan. Mede door capaciteitsgebrek is die pas in 2031 of 2032 klaar in plaats van in 2028.