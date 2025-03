OESO ziet zwakkere groei wereldeconomie en meer onzekerheid

Volgens de denktank uit Parijs zal de wereldeconomie dit jaar met 3,1 procent groeien. Dat was in december nog een voorspelling voor een groei van 3,3 procent. Volgend jaar zou de groei dan moeten afzwakken naar 3 procent, aldus de OESO.

Voor de eurozone rekent de organisatie voor dit jaar op een groei van 1 procent, wat minder is dan de 1,3 procent die eerder werd verwacht. De prognose voor de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, staat nu op 2,2 procent. Hier werd eerder op 2,4 procent gerekend. Voor China, de tweede economie ter wereld, werd de verwachting juist licht opwaarts bijgesteld tot 4,8 procent.

Mexico zal dit jaar naar verwachting een economische krimp laten zien, terwijl eerder nog op groei werd gerekend. Het land heeft veel last van de importheffingen van Trump omdat de VS de belangrijkste handelspartner van Mexico zijn. Dat geldt ook voor Canada. Daar wordt nu voor 2025 een groei van 0,7 procent voorspeld. Dat was eerder nog 2 procent.

De OESO stelt dat door toenemende handelsbarrières en economische onzekerheid bedrijven voorzichtiger worden met investeringen en huishoudens terughoudender met bestedingen.

De organisatie denkt ook dat de inflatie in ontwikkelde economieën dit jaar wat hoger uitvalt dan gedacht. „Toenemende handelsbeperkingen zorgen voor hogere kosten voor zowel productie als consumptie”, aldus secretaris-generaal Mathias Cormann van de OESO.

De denktank waarschuwt dat verdere fragmentatie van de handel de wereldeconomie harder kan raken. De OESO zegt ook dat centrale banken waakzaam moeten blijven voor een hogere inflatie.