Inspectie: regels voor verkoop rattengif vaak niet goed nageleefd

In 57 procent van de gevallen stond er geen veiligheidswaarschuwing bij op de webpagina, terwijl dit wel verplicht is. In 9,7 procent van de gevallen konden consumenten de middelen kopen die alleen voor professionals bestemd zijn. De ILT heeft contact gehad met zes bedrijven. Drie hebben „hun onwettige verkoop” stopgezet, de andere drie hebben een officiële waarschuwing gekregen. Ook hebben 89 bedrijven een mail gekregen met informatie over de regels bij het verkopen van muizen- en rattengif.