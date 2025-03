Litouwen: Russische inlichtingendienst achter brandstichting IKEA

De brand in de IKEA in Vilnius zou zijn gesticht door twee Oekraïners, van wie een minderjarig. Een van hen werd kort na de misdaad opgepakt, de ander is nu gearresteerd in Polen. Litouwse onderzoekers hebben een verband met de Russische inlichtingendiensten aangetroffen, via een serie tussenpersonen. Justitie beschouwt de zaak als terrorisme.

Europa wordt de laatste jaren vaak getroffen door dit soort sabotages en wijst regelmatig naar Rusland als schuldige. Moskou ontkent stelselmatig elke betrokkenheid.