EU-buitenlandchef Kallas: hoop in Syrië hangt aan zijden draadje

Buitenland

EU-buitenlandchef Kaja Kallas noemt de recente gewelddadigheden in Syrië „zeer zorgwekkend. Het laat zien dat de hoop in Syrië echt aan een zijden draadje hangt”, zei Kallas voor het begin van de vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Ze wil meer actie om de situatie in Syrië te verbeteren. Maandag is de negende donorconferentie van de EU voor Syrië, de eerste na de val van dictator Bashar al-Assad.