Kabinet tegen kortstondige terugkeer Syriërs naar thuisland

„Ik heb de motie besproken in de ministerraad van 14 maart en het kabinet heeft besloten de motie niet uit te voeren”, schrijft minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) aan de Tweede Kamer. Volgens haar zou zo’n regeling niet in overeenstemming zijn met het asielrecht.

GroenLinks-PvdA en CDA hopen dat Syriërs na een kort bezoek aan hun thuisland een betere afweging kunnen maken over hun terugkeer. Een soortgelijke regeling was er in de jaren negentig voor oorlogsvluchtelingen uit Bosnië.

„Als Syrische asielzoekers of houders van een vergunning voor bepaalde tijd terugkeren naar Syrië, daar veilig zijn en vervolgens weer veilig kunnen terugkeren, is dat een indicator dat van asielgerelateerde vrees geen sprake (meer) is”, aldus Faber.

Er zijn sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 ongeveer 150.000 Syriërs naar Nederland gevlucht. Eind vorig jaar viel het regime van president Bashar al-Assad. Er zijn nog steeds gewapende groepen actief. De economie staat er slecht voor, er is bijna geen water en stroom en een groot gebrek aan huisvesting.