Nederland vraagt VN om onderzoek te doen naar inbraak bij BabyTV

Een woordvoerder van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur bevestigt berichtgeving van Nieuwsuur hierover. Volgens hem zijn sinds vorig jaar maart geen nieuwe meldingen binnengekomen van verstoringen van tv-stations door Russische hackers.

Het signaal van BabyTV wordt verspreid via het satellietbedrijf Eutelsat. Op 28 maart namen hackers de tv-uitzending via de satelliet over en verspreidden een Russisch propagandafilmpje. Ook in Scandinavische landen en in Portugal zou dat te zien zijn geweest.

Het verzoek is gericht aan de International Telecommunication Union (ITU), een VN-agentschap in Genève. In de brief die maandag de deur uitgaat, wordt onder meer aangedrongen op gesprekken met Rusland.