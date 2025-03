Kledingketen Forever 21 vraagt in VS uitstel van betaling aan

Forever 21 heeft onder meer last van het feit dat klanten vaker online bestellen in plaats van naar winkelcentra gaan. Het concern heeft een zogeheten Chapter 11-faillissementsaanvraag gedaan in de staat Delaware. Dat geeft het bedrijf de mogelijkheid om aan een doorstart te werken terwijl de activiteiten blijven doorgaan. Het bedrijf meldt in een verklaring dat het de activiteiten in de VS gaat afbouwen. Tegelijkertijd gaat Forever 21 op zoek naar mogelijkheden om de onderneming voort te zetten of bezittingen te verkopen.

De internationale vestigingen van Forever 21 worden niet geraakt door de stap in de VS. Het bedrijf had in Nederland een aantal jaren geleden vestigingen in Rotterdam en Amsterdam.