Beurzen blijven terughoudend door zorgen om importheffingen VS

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 905,83 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 869,65 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent en Parijs verloor 0,1 procent. De DAX in Frankfurt daalde 0,1 procent. Vrijdag steeg de Duitse beurs nog 1,9 procent, na het bereiken van een politiek akkoord over mega-uitgaven voor defensie, infrastructuur en klimaat in Duitsland.