Zonovergoten en zacht lenteweer deze week

De week start met temperaturen van 7 graden in het noordoosten tot lokaal 11 graden in het zuiden. De matige oostenwind maakt het frisser. In de nachten is het koud. Zo gaat het in de nacht van maandag op dinsdag licht vriezen en zakt het kwik in het oosten tot onder 5 graden onder het vriespunt.

In de loop van de week wordt het warmer doordat de wind afneemt. Woensdag loopt de temperatuur in het zuiden op tot 16 graden. Dat is zacht voor de tijd van het jaar, normaal is het 10 graden. Donderdag kan het 15 tot 18 graden worden. Het blijft tot vrijdag droog en zonovergoten, daarna neemt de bewolking en de kans op neerslag toe. Wel blijft het vrij zacht.