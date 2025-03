Witte Huis: rechter niet bevoegd om uitzetting tegen te houden

De regering is verwikkeld in een juridisch conflict over het gebruik van de zogenoemde Wet Buitenlandse Vijanden uit 1798. Die maakt het mogelijk om snel mensen uit te zetten die uit vijandige landen komen. Dat betekent volgens critici dat de wetgeving niet kan worden gebruikt om bijvoorbeeld Venezolanen de VS uit te krijgen, omdat de Amerikaanse regering niet in oorlog is met Venezuela.

Rechter James Boasberg besloot dit weekend het gebruik van de wet voor zeker 14 dagen te blokkeren. Hij gaf opdracht vliegtuigen die al in de lucht waren te laten omkeren, tot ergernis van de regering. „Een enkele rechter in één stad kan niet bepalen waar een vliegdekschip vol buitenlandse illegale immigranten naartoe gaat, terwijl die al van Amerikaans grondgebied zijn verwijderd”, reageerde Leavitt, die met vliegdekschip leek te doelen op een vliegtuig.

Twee bronnen binnen de regering zeggen tegen Axios dat het besluit van de rechter is genegeerd omdat de vluchten al boven internationale wateren waren. „Het is heel belangrijk dat mensen begrijpen dat we niet opzettelijk gerechtelijke bevelen negeren”, aldus een regeringsbron tegen de nieuwssite.