Vleesexport VS naar China in gevaar door verlopen registraties

De registratiestatus voor varkens-, rundvlees- en pluimveefabrieken van onder meer grote Amerikaanse producenten als Tyson Foods, Smithfield Packaged Meats en Cargill Meat Solutions, is nu gewijzigd van ‘actief’ naar ‘verlopen’. Het verlopen van ongeveer twee derde van het totale aantal exportregistraties zou de toegang van Amerikaanse vleesproducenten tot de Chinese markt kunnen beperken en leiden tot verliezen van ongeveer 5 miljard dollar.

De problemen van de Amerikaanse boeren nemen daarmee verder toe, nadat China eerder deze maand al vergeldingstarieven oplegde op ongeveer 21 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwproducten. China is de grootste koper van vlees ter wereld. Om vlees aan het Aziatische land te verkopen vereist Beijing dat voedselexporteurs zich registreren bij de douane. Volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft China echter niet gereageerd op herhaalde verzoeken om de exportregistratie van vleesfabrieken te verlengen, wat mogelijk in strijd is met de handelsovereenkomst uit 2020.

In februari liepen de exportregistraties voor ongeveer 84 Amerikaanse vleesfabrieken al af. De verzendingen van deze fabrieken zijn sindsdien wel nog steeds door de douane gegaan, maar het is onzeker hoelang China dit nog zal toestaan. Het verlies van toegang tot de Chinese markt zal vooral een zware klap zijn voor Amerikaanse exporteurs van kippenpootjes en varkensorganen, aangezien deze producten in eigen land minder worden geconsumeerd. In 2024 waren de Verenigde Staten de op twee na grootste vleesleverancier van China, na Brazilië en Argentinië. In dat jaar ging 590.000 ton Amerikaans vlees naar China, goed voor 9 procent van de totale vleesimport van het Aziatische land.