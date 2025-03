Trump: geen uitzonderingen bij staal- en aluminiumheffingen

„Ik ga geen uitzonderingen maken”, aldus Trump. Hij herhaalde ook dat er vanaf 2 april zogenoemde wederkerige importheffingen komen. Dat zijn heffingen tegen landen die zelf ook al invoertarieven op Amerikaanse producten hebben. Daarnaast zullen er dan ook extra tarieven komen op buitenlandse auto’s, aldus Trump.

Hij noemde 2 april een „dag van bevrijding” voor de VS. „We krijgen dan een deel van de welvaart terug die zeer, zeer domme presidenten eerder weggaven omdat ze geen flauw benul hadden wat ze deden”, voegde Trump daaraan toe. „Miljarden dollars zijn ons land al binnengekomen en het grote geld komt vanaf 2 april.”

Handelspartners zoals de Europese Unie hebben al tegenmaatregelen aangekondigd door eigen tarieven op producten uit de VS op te leggen, waaronder voor sterke drank. Trump dreigde vorige week op zijn beurt weer met torenhoge heffingen op wijn, champagne, cognac en andere alcoholische dranken uit de EU.

De staalheffingen treffen ook Tata Steel Nederland in IJmuiden. Het staalbedrijf heeft al gezegd dat sommige Amerikaanse afnemers, met name in de auto-industrie, hebben gelobbyd voor een uitzondering op de heffingen op de producten van Tata. De staalfabriek in IJmuiden is namelijk een belangrijke leverancier van producten voor gebruik in batterijen van elektrische auto’s en andere auto-onderdelen.

De VS zijn goed voor 12 procent van de totale jaarlijkse afzet van Tata. Dat komt neer op ongeveer 800.000 tot 900.000 ton staal per jaar dat naar de VS gaat. Trump legde tijdens zijn eerste termijn tarieven op van 25 procent op staal en van 10 procent op aluminium. Toen kreeg Tata nog een ontheffing op de importtarieven.