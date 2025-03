Nederlandse export van goederen stijgt in januari

De groei kwam uit op 5,1 procent. In december kromp de goederenexport nog met 1,1 procent. De goederenimport was in januari 3,6 procent hoger dan een jaar eerder. Dat komt volgens het CBS doordat er meer chemische en farmaceutische producten, elektrotechnische apparaten en transportmiddelen werden ingevoerd.

Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens die zogeheten exportradar zijn de omstandigheden voor de export in maart minder ongunstig dan in januari. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de wisselkoersen gunstiger was en producenten in Duitsland en de eurozone minder negatief waren.