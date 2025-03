Treinstoringen in Randstad grotendeels opgelost

Ook een woordvoerder van NS laat weten dat de treinen weer opgestart worden en vanaf nu weer volgens dienstregeling gaan rijden.

Op meerdere trajecten in de Randstad reden zondag nauwelijks of minder treinen door meerdere defecte sporen. Eerst ging ProRail er van uit dat de problemen tot 18.00 uur zouden duren, maar dat werd later bijgesteld naar zondagnacht 01.00 uur. Ook maandag tijdens de ochtendspits zouden reizigers nog last kunnen hebben van de storingen. Dat is nu dus niet meer aan de orde, aldus de woordvoerder.

Door de problemen reden er veel minder treinen tussen Schiphol en Amsterdam Zuid, tussen Schiphol en Leiden en tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. De defecte sporen kwamen bovenop al gepland werkzaamheden aan het spoor in de Randstad.

ProRail meldde dat de situatie op het spoor zondag „extra uitdagend” was, omdat uit metingen bleek dat op meer dan tien locaties „verspreid over meerdere kilometers” het spoor „grondig gecontroleerd of hersteld” moest worden. Dat moest binnen 72 uur gebeuren, maar dat lukte niet. Pas wanneer het spoor gerepareerd of extra beoordeeld was, mochten er weer treinen over rijden. De spoorbeheerder erkent „dat we hier iets fout hebben gedaan” en biedt daarvoor excuses aan.