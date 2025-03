Honden slaan aan, zoektocht naar slachtoffers in Valkenburg

Binnenland

Hulphonden hebben bij de ingestorte toren in Valkenburg mogelijk sporen gevonden die wijzen op slachtoffers onder het puin. De veiligheidsregio heeft daarop de hulp ingeroepen van de THW uit Aken, de Technische Hilfs Werke. De THW is gespecialiseerd in het bestrijden van rampen. Rond 14.00 uur kwamen hulpverleners van de THW in Valkenburg aan, zag een ANP-verslaggever ter plaatse.