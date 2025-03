Vaticaan publiceert eerste foto van paus sinds ziekenhuisopname

Op de foto die volgens het Vaticaan zondagochtend is genomen, is de paus te zien terwijl hij in zijn rolstoel voor het altaar in de kapel bij zijn ziekenhuiskamer zit.

Eerder deze maand publiceerde het Vaticaan al een audioboodschap van de paus. Daarin bedankte hij gelovigen die voor hem bidden. Zondagochtend bracht hij een boodschap naar buiten waarin hij sprak van „een periode van beproeving”. De paus noemde zijn lichaam zwak, maar zei ook positief te zijn over alle goede zorg die hij ontvangt in het ziekenhuis.

De 88-jarige paus Franciscus ligt sinds 14 februari in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, waar hij onder meer werd behandeld voor een dubbele longontsteking. De gezondheidstoestand van de paus was enige tijd kritiek. Inmiddels is hij volgens het Vaticaan aan de beterende hand.