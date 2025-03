Vrouw in brand gestoken in Duitse tram

Volgens de politie gaat het om de echtgenoot van het slachtoffer, een 46-jarige man van Georgische afkomst. De politie heeft een foto van de man gepubliceerd, net als een beschrijving van de kleding die hij droeg op het moment van de aanval.

De politie is in groten getale uitgerukt in de stad Gera om de aanvaller te zoeken. Het is niet duidelijk waarom hij zijn vrouw in brand stak. Ook is nog niet bekend welke vloeistof hij gebruikte.

Andere passagiers van de tram drukten op de noodknop, waardoor het voertuig stopte. Doordat de deuren daarbij automatisch openden, kon de dader ontkomen. De trambestuurder heeft vervolgens de brandblusser gebruikt om het vuur te doven. Het slachtoffer is met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd.