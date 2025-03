Houthi-rebellen claimen aanval op vliegdekschip VS in Rode Zee

Buitenland

De Houthi-rebellen in Jemen zeggen zondag een Amerikaans vliegdekschip in de Rode Zee te hebben aangevallen. Het betrof een vergeldingsactie voor de aanvallen die de Verenigde Staten zaterdag uitvoerden op Houthi-doelwitten in de Jemenitische hoofdstad Sanaa. De Amerikaanse minister van Defensie zei zondag dat de Verenigde Staten de Houthi’s zullen blijven aanvallen totdat de groep stopt met hun aanvallen op de schepen.