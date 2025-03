VS sturen honderden Venezolaanse bendeleden naar El Salvador

De migranten zijn volgens Bukele onmiddellijk overgebracht naar een opvangcentrum waar terroristen worden vastgehouden. Het is de bedoeling dat de vermeende bendeleden daar zeker een jaar blijven.

Rubio liet vorige maand weten dat El Salvador bereid was gevangenen uit de VS op te vangen. De migranten zijn de VS uitgezet onder de zogeheten Alien Enemies Act uit 1798, een Amerikaanse wet die betrekking heeft op vreemdelingen.

President Donald Trump deed een beroep op deze wet om vermeende leden van Tren de Aragua, een criminele organisatie die in verband wordt gebracht met ontvoeringen, afpersing, georganiseerde misdaad en huurmoorden, snel te deporteren. Enkele uren na het besluit van Trump blokkeerde een federale rechter meteen de verdere toepassing van deze wet voor een periode van veertien dagen. Volgens de rechter verwijst deze naar „vijandige handelingen” gepleegd door een ander land die „in overeenstemming zijn met oorlog”.