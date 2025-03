Rusland wil garantie dat Oekraïne uitgesloten blijft van NAVO

„We zullen eisen dat ijzersterke veiligheidsgaranties deel uitmaken van deze overeenkomst”, aldus Grushko. „Een deel van deze garanties zou de neutrale status van Oekraïne moeten zijn, en de weigering van NAVO-landen om het land toe te laten tot de alliantie.”

Donderdag komen militaire planners van verschillende landen in Londen bijeen om te praten over de voorbereiding voor een vredesmissie in Oekraïne. De Verenigde Staten hebben Oekraïne en Rusland een voorstel gedaan voor een bestand. Kyiv heeft dat voorstel geaccepteerd, Moskou nog niet. Rusland noemde eerder de aanwezigheid van Europese troepen in Oekraïne onacceptabel, maar volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is het een fout daarmee rekening te houden.