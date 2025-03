Journaal dankt Gerri Eickhof na laatste reportage

In zijn laatste item besteedde Eickhof aandacht aan de huidige onrust in Bosnië-Herzegovina. De leider van het Bosnisch-Servische deel van dat land, Milorad Dodik, ligt in de clinch met de centrale regering. Eickhof deed zelf in de jaren negentig verslag van de burgeroorlog op de Balkan. Bij het gebouw van het voormalige Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag sprak hij met mensen van verschillende etnische groepen over het geweld van toen en de spanningen van nu. „Onze sprekers zitten op dezelfde ongeruste lijn, hoewel ze van verschillende etnische afkomst zijn. Maar dat onderscheid willen ze zelf niet maken, en daarom benoemen wij het ook niet”, zei Eickhof.

Eickhof sloot zijn loopbaan uiteindelijk af met de boodschap: „Naast de grote oorlogen van dit moment, zoals in Oekraïne of Congo, lijkt de onrust in Bosnië misschien maar klein. Maar voor de bewoners daar en hun familieleden hier is het net zo belangrijk, angstig en gevaarlijk. Omdat onder de streep van nationaliteiten, etniciteiten en andere rariteiten, het uiteindelijk allemaal gewoon mensen zijn. Net zoals u en jij en ik.”

De NOS heeft het verzamelde werk van Eickhof op de site gezet.