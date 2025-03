Bolsonaro: verkiezingsuitsluiting is ontkenning van democratie

Op het podium waarop Bolsonaro sprak, hing een spandoek waarop de Amerikaanse president Donald Trump met zijn vuist omhoog staat na een moordaanslag tijdens de verkiezingscampagne vorig jaar in Pennsylvania.

Het doel van de demonstratie was om gratie te eisen voor honderden veroordeelden voor de rellen van 8 januari 2023 in hoofdstad Brasilia, toen aanhangers van Bolsonaro het presidentiële paleis, het Congres en het Hooggerechtshof bestormden. De demonstranten eisten destijds dat het leger president Luiz Inacio Lula da Silva zou afzetten, die Bolsonaro had verslagen bij de verkiezingen van oktober 2022 en een week eerder was beëdigd.

Aanklagers stellen dat de rellen deel uitmaakten van een crimineel complot dat Bolsonaro had bedacht om Lula omver te werpen en weer aan de macht te komen. Op 25 maart buigt het Braziliaanse Hooggerechtshof zich over de vraag of er voldoende bewijs is om Bolsonaro te berechten.