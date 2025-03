Vrijwilliger NLdoet omgekomen door ongeval met shovel

Het slachtoffer was volgens RTV Oost bezig met werkzaamheden in een sloot op het terrein van een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij kwam onder een shovel terecht, zegt ook de Arbeidsinspectie, en moest worden bevrijd met een grotere shovel. Het slachtoffer, van wie leeftijd of woonplaats niet zijn bekendgemaakt, is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Tijdens NLdoet konden mensen vrijdag en zaterdag op meer dan 7100 plekken in Nederland vrijwilligerswerk doen. De organisatie was zondagmiddag niet bereikbaar voor een reactie op het fatale ongeval in Lemelerveld.