Gemeente: kom niet speciaal naar Valkenburg om rampplek te zien

De uitkijktoren op de Heunsberg stortte zondagochtend door nog onbekende oorzaak plotseling in. „Iedereen vraagt natuurlijk hoe dat heeft kunnen gebeuren”, aldus de gemeente in een verklaring. „Dat is een vraag waarop nog geen antwoord is. Alle deskundigen die daar mogelijk een antwoord op kunnen geven zijn inmiddels aan het werk om de oorzaak te achterhalen.” Op en rond de plek waar de toren stond, zijn gas en elektra afgesloten.

Burgemeester Daan Prevoo van de gemeente Valkenburg aan de Geul noemt de instorting van de toren een klap voor alle Valkenburgers. „Het is een landmark die al sinds 1906 vanuit alle hoeken van Valkenburg en de wijde omtrek het zicht aan de horizon bepaalt. Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, is de Wilhelminatoren voor Valkenburg. Althans zo voelt dat voor onze inwoners.”