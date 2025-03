Limburgs toerismebureau ‘vol ongeloof’ over verlies toren

Binnenland

De organisatie voor toerisme in Zuid-Limburg zegt „vol ongeloof” te hebben kennisgenomen van de plotselinge instorting van de Wilhelminatoren in Valkenburg. „Je kunt je toch niet voorstellen dat je Valkenburg inrijdt en de Wilhelminatoren niet meer ziet”, zegt Manon Luijten van Visit Zuid-Limburg. Volgens haar was de meer dan honderd jaar oude uitkijktoren onderdeel van de skyline en het landschap van Valkenburg. Dat de toren er nu niet meer is, noemt ze een groot verlies.