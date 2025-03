Peruaanse visser gered na drie maanden op zee

De 61-jarige Maximo Napa werd dinsdag in zijn kleine vissersboot ontdekt door een Ecuadoraans schip voor de kust van Chimbote in het noorden van Peru. Napa vertelde tegen lokale media dat hij overleefde door kakkerlakken, vogels en een schildpad te eten. „Ik wilde niet sterven, voor mijn moeder. Ik heb een kleindochter van twee maanden oud. Daar klampte ik me aan vast. Elke dag dacht ik aan mijn moeder.”

De schipper was op 7 december uitgevaren vanuit de haven van San Juan de Marcona, maar door slechte weersomstandigheden en de stroming raakte hij uit koers. Hij belandde op volle zee en kon geen hulp inschakelen omdat er geen radio aan boord was. „Het is een wonder dat mijn vader is gevonden,” vertelde zijn dochter Ines Napa aan het radiostation RPP. „Wij, als familie, hebben nooit de hoop opgegeven om hem te vinden.”