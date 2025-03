Schoof ziet ‘brede overeenstemming’ in Oekraïnecoalitie

De coalitie, waarbij zich weer nieuwe landen hebben aangesloten, is het erover eens dat Oekraïne op „onverminderde militaire en financiële steun” moet kunnen rekenen. „De voorstellen van de VS en Oekraïne voor een tijdelijk staakt-het-vuren stemmen daarnaast hoopvol”, stelde Schoof. „Het is nu belangrijk druk te blijven uitoefenen op Rusland om aan de onderhandelingstafel te komen.”

De Amerikanen en Oekraïners opperden afgelopen week een bestand van dertig dagen om de al drie jaar durende oorlog te onderbreken. De Russische president Vladimir Poetin reageerde daar voorzichtig positief op, maar wilde het voorstel nog niet omarmen. Om de druk erop te houden bij Moskou, moet het werk aan nieuwe Europese sancties doorgaan, aldus Schoof.

De premier zei verder dat Nederland komende week opnieuw aanschuift als de „militaire planners” in Londen bijeenkomen om het te hebben over „veiligheidsgaranties” voor Oekraïne. Afgelopen week was de commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eichelsheim, aanwezig bij overleg in Parijs over de mogelijke vorming van een internationale troepenmacht.