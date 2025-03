Prinses Beatrix doet klusjes voor NLdoet in Utrecht

De 87-jarige prinses plantte chrysanten en madeliefjes. Omdat een beplantingsplan leek te ontbreken, nam ze het heft in eigen hand en arrangeerde ze de te poten plantjes. „Je moet wel diep graven, hoor”, zei ze tegen haar collega’s bij het bloembed. Na een paar plantjes hadden de vrouwen de smaak te pakken. „Heel goed, we leren het wel”, zei Beatrix.

Na het planten en verven ging de prinses nog aan het werk in een naastgelegen speel-o-theek, waar puzzels werden klaargemaakt. Het bezoek eindigde met een groepsfoto met alle vrijwilligers. Tijdens NLdoet kunnen Nederlanders op een laagdrempelige manier kennismaken met vrijwilligerswerk. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hielpen vrijdag in een buurthuis in Katwijk.