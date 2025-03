Starmer vertelt Oekraïnecoalitie: Poetin wil bestand vertragen

„We hebben veel te bespreken”, begon Starmer het overleg waarvan alleen de eerste twee minuten gefilmd mochten worden. „Er is veel gebeurd sinds we de laatste keer samenkwamen, twee weken geleden in Londen.” De Britse premier doelt dan vooral op het Amerikaanse voorstel voor een bestand, waar Oekraïne afgelopen dinsdag mee instemde.

Poetin reageerde voorzichtig positief op dat voorstel, maar zei ook dat er nog veel werk moet gebeuren voor het daadwerkelijk tot een staakt-het-vuren kan komen. Starmer denkt dat Poetin het voorstel niet serieus neemt en tijd probeert te winnen. „Als hij echt vrede wil, is het heel simpel: hij moet stoppen met de barbaarse aanvallen op Oekraïne en het staakt-het-vuren aanvaarden.”

De Verenigde Staten hebben het voorstel gedaan voor het bestand, maar president Donald Trump heeft ook duidelijk gemaakt dat de Amerikanen geen veiligheidsgaranties willen geven om daarop toe te zien. Starmer heeft daarom, samen met de Franse president Emmanuel Macron, het initiatief genomen om met een ‘coalitie van bereidwillige landen’ te kijken hoe ze kunnen zorgen dat een staakt-het-vuren wordt nageleefd. Dat zijn met name Europese landen, maar de leiders van Australië en Nieuw-Zeeland zijn bijvoorbeeld ook aanwezig bij de onlinevergadering zaterdag. Namens Nederland praat premier Dick Schoof mee

Starmer denkt dat Poetin „vroeg of laat” naar de onderhandelingstafel moet komen, „maar wij kunnen niet achteroverleunen totdat dat gebeurt”. Het overleg van zaterdag moet volgens hem daarom gaan over drie punten: het militair versterken van Oekraïne, de bereidheid van bondgenoten zelf om de toekomstige vrede te verdedigen en het collectief uitoefenen van druk op Poetin.