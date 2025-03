Indonesië laat weer arbeidsmigratie naar Saudi-Arabië toe

Saudi-Arabië is bij mensenrechtenorganisaties berucht om de slechte arbeidsomstandigheden voor veel buitenlanders. Maar volgens de Indonesische minister Abdul Kadir Karding, verantwoordelijk voor de bescherming van arbeidsmigranten, heeft het land voldoende toezeggingen gedaan over de bescherming van arbeidsmigranten. In een nieuwe overeenkomst beloven de Saudi’s een minimumloon. Ook zeggen ze het toezicht op werkgevers en wervingsbureaus aan te scherpen.

Indonesië en Saudi-Arabië ondertekenen later deze maand een overeenkomst over het legaliseren van de arbeidsmigratie. Naar verwachting kunnen in juni 600.000 Indonesiërs aan het werk in Saudi-Arabië, van wie 400.000 als huishoudelijke hulp.

Het Indonesische verbod om als arbeidsmigrant naar Saudi-Arabië te gaan, was volgens critici niet effectief. Jaarlijks gingen nog altijd veel Indonesiërs illegaal aan de slag in het land. Volgens een schatting van Karding gaat het jaarlijks om ruim 25.000 ongedocumenteerde huishoudelijke hulpen.

Vorig jaar kreeg een Indonesisch agentschap voor arbeidsmigranten 186 klachten binnen van mensen die in Saudi-Arabië werkten. Daarmee staat het land in de top vijf van werkbestemmingen waarover de meeste klachten zijn.