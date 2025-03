Trump valt justitie en media aan in toespraak

Trump zei dat CNN, MSNBC en andere media „letterlijk 97,6 procent slecht over mij schrijven” en „dat het moet stoppen.” In zijn toespraak tot officieren van justitie en wetshandhavers beschreef Trump de media als „politieke armen van de Democratische partij” die „rechters beïnvloeden”.

De president oefent sinds zijn aantreden druk uit op de media. Zo weigerde hij Associated Press (AP) toegang tot de Oval Office, omdat het persbureau weigerde mee te gaan in de naamsverandering van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De toegang tot het Witte Huis voor rechtse media is juist verbeterd.

De Republikein sprak een ministerie toe dat hem twee keer aanklaagde in de jaren dat hij niet aan de macht was. Trump zei dat zijn voorganger Joe Biden het ministerie tegen hem had gekeerd en hij beloofde zijn vijanden te „ontmaskeren”. „We moeten eerlijk zijn over de leugens en misstanden die zich binnen deze muren hebben voorgedaan”, aldus Trump, die verder zei dat zijn regering „de schurken en corrupte krachten” uit het ministerie zou zetten.

De aanklachten gingen om het illegaal achterhouden van geheime documenten en het beramen van een plan om zijn nederlaag in de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. Speciaal aanklager Jack Smith liet beide zaken vallen nadat Trump de verkiezingen won in november. Smith is daarna opgestapt. Volgens Trump waren deze zaken onderdeel van een poging om hem ervan te weerhouden weer aan de macht te komen, maar aanklagers hebben herhaaldelijk ontkend dat er politieke invloed werd uitgeoefend.

De door Trump benoemde minister van Justitie Pam Bondi is begonnen met een intern onderzoek naar de zaken van Smith en andere strafzaken en civiele rechtszaken die tegen Trump zijn aangespannen.