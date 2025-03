Wall Street toont herstel na stevige minnen eerder deze week

De Dow-Jonesindex eindigde 1,7 procent hoger op 41.488,19 punten en de brede S&P 500 klom 2,1 procent tot 5638,94 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 2,6 procent tot 17.754,09 punten, geholpen door grote techbedrijven als Nvidia en Tesla die plussen van meer dan 5 procent lieten zien.

Over de hele week zijn er wel opnieuw minnen voor de hoofdgraadmeters in New York omdat er zorgen zijn dat Trump een wereldwijde handelsoorlog kan ontketenen. De economie van de Verenigde Staten zou daardoor in een recessie kunnen belanden.

Amerikaanse consumenten maken zich ook steeds meer zorgen over de heffingen van Trump omdat die de inflatie in de VS kunnen aanjagen. Volgens de Universiteit van Michigan is het vertrouwen gezakt naar het laagste niveau in meer dan twee jaar. Volgens de onderzoekers zijn de inflatieverwachtingen duidelijk gestegen.

Tegelijkertijd zijn huishoudens nog somberder geworden over de eigen financiën, aldus het onderzoek. De consumentenbestedingen zijn de motor van de Amerikaanse economie. Huishoudens kunnen door een dalend vertrouwen terughoudender worden met hun bestedingen en dat kan de groei van ’s werelds grootste economie ondermijnen.

Bij de bedrijven was Ulta Beauty een opvallende stijger met een plus van bijna 14 procent. De cosmeticaketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Branchegenoot Elf Beauty liftte mee met een plus van ruim 8 procent.

Ook clouddatabeheerder en cybersecuritybedrijf Rubrik deed het erg goed met een koerssprong van bijna 28 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers en vooruitzichten.

De euro was 1,0883 dollar waard, tegen 1,0887 dollar bij het sluiten van de Europese markten eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 67,15 dollar en Brentolie werd ook 0,9 procent duurder, op 70,52 dollar per vat.