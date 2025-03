Opgepakte vrouw om video tegen alawieten vrij, blijft verdachte

Formeel wordt ze geschorst onder voorwaarden, zo besliste de rechter-commissaris. Ze kreeg een verbod om zich in het openbaar te uiten via kanalen of media met een potentieel groot bereik. Ook mag ze niet zonder toestemming buiten Nederland en België reizen.

Het gaat om een 26-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg (Noord-Brabant). Zij werd donderdagmiddag aangehouden om de video. Ze wordt verdacht van opruiing tot een misdrijf, meldde de politie donderdag.

In de video roept een vrouw op om alawieten te vermoorden en in zee te gooien. Alawieten zijn een religieuze minderheid in Syrië, waar ook de verdreven dictator Bashar al-Assad toe behoort.