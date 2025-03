Klimaatplan Hermans amper aangepast na kritiek Raad van State

Binnenland

Het klimaatplan van klimaatminister Sophie Hermans (VVD) is amper gewijzigd na kritiek van de Raad van State op 4 maart. Het voornaamste kritiekpunt was dat de conceptversie weinig concrete plannen bevatte. De plannen zijn vrijwel niet gewijzigd in de vrijdag gepubliceerde definitieve versie. De raad zei ook dat Hermans niet voldoende zeggenschap heeft om goed klimaatbeleid op te zetten. Ook daar is niets aan veranderd.