Trump gaat praten met top oliesector VS over verhogen productie

Trump heeft een speciale commissie opgezet om zijn wens voor hogere olieproductie in de VS uit te voeren. Die heet de National Energy Dominance Council en wordt geleid door de minister van Binnenlandse Zaken Doug Burgum. Die is ook bij de ontmoeting. Het wordt de eerste bijeenkomst met de top van de Amerikaanse oliesector en Trump sinds zijn aantreden als president. In zijn eerste termijn had Trump vergelijkbare bijeenkomsten.

Trump wil dat het makkelijker en goedkoper wordt voor Amerikaanse bedrijven om olie en gas te produceren. Zo heeft hij eerder termen gebruikt als „drill, baby, drill” om meer boringen aan te moedigen en noemt hij olie geregeld „vloeibaar goud”.

Inmiddels zijn de olieprijzen flink gedaald, mede door zorgen over het handelsbeleid van Trump en de impact van zijn importheffingen op de wereldeconomie. Op de oliemarkt is er vrees dat die tarieven de economie kunnen verzwakken, wat de vraag naar olie ondermijnt. Trump heeft die lagere olieprijzen verwelkomd omdat daardoor de brandstofkosten voor Amerikaanse consumenten dalen.

Die dalende prijzen zorgen er echter wel voor dat het minder aantrekkelijk wordt voor oliebedrijven om nieuwe projecten te beginnen omdat het rendement uit de winning minder wordt.