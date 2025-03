Politiek leiders Groenland veroordelen Trumps annexatiewens

„Wij, alle partijleiders, kunnen de herhaalde uitspraken over annexatie en controle van Groenland niet accepteren”, zeiden de leiders van de vijf parlementaire partijen in een gezamenlijke verklaring die op Facebook werd gedeeld. „Wij als partijleiders vinden dit gedrag onacceptabel tegenover vrienden en bondgenoten in een defensiealliantie”, waarmee ze naar de NAVO verwezen. Ze voegden eraan toe dat ze „pogingen om verdeeldheid te zaaien ten zeerste verwerpen”.

Toen Trump donderdag werd gevraagd naar de overnameplannen zei hij: „Ik denk dat het zal gebeuren”. NAVO-topman Mark Rutte, die bij Trump op bezoek was, zei zich „buiten de discussie” te houden omdat hij de NAVO er niet in wilde „meesleuren”.