Eigen bijdrage Wmo flink omhoog voor mensen met hoger inkomen

Staatssecretaris Vicky Maeijer (Langdurige en Maatschappelijke Zorg) zal haar wetsvoorstel hiertoe binnenkort naar de Tweede Kamer sturen. De maatregel moet op 1 januari 2027 ingaan. Doel van de hogere eigen bijdrage is om de druk op de Wmo te verminderen en de kosten binnen de perken te houden. Veel meer mensen dan verwacht doen een beroep op deze wet, onder meer door vergrijzing, waardoor er wachtlijsten zijn ontstaan.

De eigen bijdrage is nu relatief laag terwijl ook mensen van de Wmo gebruikmaken die de hulp zelf makkelijk kunnen betalen en regelen. Door een hogere bijdrage in te voeren voor mensen met een ruimere portemonnee hoopt Maeijer dat minder mensen een beroep doen op deze voorzieningen via de Wmo. De ondersteuning zal volgens haar dan beter beschikbaar zijn voor mensen die het hard nodig hebben.

De berekening die het kabinet nu maakt, gaat ervan uit dat alleenstaanden met een inkomen tot ongeveer 24.500 euro per jaar en meerpersoonshuishoudens tot ongeveer 34.000 euro per jaar het minst hoeven mee te betalen: 23,60 euro per maand. Hoe hoger het loon, hoe meer mensen moeten meebetalen. De maximale bijdrage van 328 euro per maand is voor alleenstaanden die meer dan 61.000 euro per jaar verdienen. Bij meer personen in een gezin geldt dat bedrag voor een jaarinkomen vanaf 70.500 euro.