Bergers Boskalis terug op tanker Noordzee voor meer inspecties

De komende dagen gaan de inspecties volgens de woordvoerder door. „Met behulp van scheepssystemen zullen we tevens de tanks controleren om er zeker van te zijn dat er voldoende inertgas in zit, waarmee het risico op explosies wordt beperkt.” De Stena Immaculate vervoerde tientallen miljoenen liters kerosine voor het Amerikaanse leger. Een deel daarvan is in de Noordzee gelekt. Na de aanvaring brak ook brand uit op beide schepen.

Boskalis wil het schip gereedmaken om kerosine eruit te pompen en naar een haven te brengen. Wanneer dat laatste kan is volgens de zegsman nog niet bekend. „Uit ervaring zou dat ook nog wel even kunnen duren.” De Britse kustwacht meldde eerder dat de Solong naar een veilige plek is gesleept.

Donderdag ging het team voor het eerst aan boord van de tanker. Dat wilden ze eigenlijk een dag eerder al doen, maar toen liet het weer dat niet toe. Vrijdag was het rustiger weer en het team was „goed bezig”, aldus de woordvoerder.