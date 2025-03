Dochter Duterte: vader in goede stemming

Buitenland

De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is in „goede stemming” en er wordt goed voor hem gezorgd, zei dochter en vicepresident Sara Duterte. Zij kon vrijdagmiddag ongeveer een uur bij haar vader op bezoek, kort nadat hij voor het eerst was verschenen voor het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.