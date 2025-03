Minister Faber wordt niet vervolgd na aangiften van ambtsmisdrijf

In de eerste aangifte stond dat Faber opzettelijk niet genoeg bescherming biedt aan asielzoekers en medewerkers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De tweede aangifte verweet de minister dat ze naliet om vluchtelingen „behoorlijke huisvesting” te bieden. Daarnaast stond in die aangifte dat de minister bij haar wetten om asielzoekers te weren te weinig tijd bood aan de Raad van State om advies uit te brengen.

De regels over ambtsmisdrijven in het Wetboek van Strafrecht zijn oud en moeten „zeer terughoudend worden toegepast”, vindt de procureur-generaal. Die ziet bij beide aangiften „geen feiten en omstandigheden” om een verdenking van een ambtsdelict op te baseren.