Schoof weet niet of spoedoverleg te vermijden was

Schoof wist al sinds vorige week donderdag dat coalitiepartijen PVV, NSC en BBB voor een motie van JA21 zouden stemmen die oproept niet deel te nemen aan een Europees defensieplan van 800 miljard euro. De VVD was er laaiend over. De motie werd enkele dagen later, op dinsdag, aangenomen en toen pas is er actie ondernomen. „De reden dat we gisteren bij elkaar kwamen is, omdat die motie is aangenomen.”

Voor de premier maakt het gebeuren opnieuw duidelijk dat er veelvuldig contact moet zijn tussen hem en de vier coalitiepartijen. Zeker met alle belangrijke besluiten die eraan komen zoals de voorjaarsnota en een mogelijke deelname aan een afschrikkingsmacht in Oekraïne. Tijdens het urenlange overleg donderdag is er nog eens onderstreept dat „we intensief contact met elkaar moeten houden, zodat we met elkaar dit echt kunnen dragen”.

PVV, NSC en BBB hebben vooral zorgen over de financiering van het plan van de Europese Commissie. Ze zijn tegen het loslaten van de Europese begrotingsregels en Europese leningen. Schoof voelde dat zijn manoeuvreerruimte in Brussel werd beperkt door de steun die het trio aan de motie van de oppositie gaf. Daarom wilde hij volgens ingewijden het spoedoverleg donderdag. Nu voelt hij geen beperking meer. „Ik vind dat ik de ruimte heb om te doen wat ik moet doen.”