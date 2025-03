Zelensky erkent grote problemen in Russische regio Koersk

Buitenland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky erkent dat zijn troepen in de deels veroverde Russische grensregio Koersk in grote problemen verkeren. De situatie is duidelijk erg moeilijk, benadrukte hij. Kort daarvoor had de Oekraïense legerleiding tegengesproken dat Oekraïense militairen omsingeld dreigen te worden.