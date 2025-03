Man (30) aangehouden op snelweg met 45.000 pillen met MDMA

De verdachte reed opvallend langzaam in een leasewagen met Belgisch kenteken. Toen agenten hem langs de weg zetten en zijn rijbewijs wilden controleren, roken ze een hennepgeur. Daarna vonden ze in de achterbak dozen met de pillen die in Zoetermeer waren opgehaald en naar België moesten.

De drugs zijn vernietigd. De man zit niet meer vast, maar blijft wel verdachte.