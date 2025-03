Bruins sprak met toezichthouder over continuïteit NPO

Leeflang vertrok vorige week als bestuursvoorzitter van de NPO na meerdere klachten over haar bestuursstijl. Na berichtgeving hierover van Investico en het AD sprak Bruins met Joustra. De minister wil niet zeggen of hij daar heeft aangedrongen op een vertrek van Leeflang. „Ik heb de voorzitter van de raad van toezicht erop gewezen dat de stabiliteit en continuïteit van de publieke omroep voor mij vooropstaan. De publieke omroep is ons alles lief en die moet ook goed functioneren. Daar heb ik de voorzitter op gewezen.”

Volgens Bruins zet de rvt goede stappen en zit Joustra „erbovenop”. De minister zegt dat de NPO nu „slagvaardig” actie onderneemt.