Sara Duterte bezoekt vrijdagmiddag haar vader

Zijn dochter Sara Duterte, tevens de huidige vicepresident van de Filipijnen, vloog eerder deze week naar Nederland. De eerste zitting in de zaak van de oud-president was vrijdag. Hij wordt aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid tijdens zijn ‘oorlog tegen drugs’ tussen 2011 en 2019.

Roque zegt dat dochter Duterte tot dusver geen toegang kreeg tot haar vader, die voor zover bekend vastzit in het detentiecentrum van het ICC in Scheveningen. Het is onduidelijk of Roques claim klopt.