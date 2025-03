Advocaat slachtoffers na ICC-zitting: stap naar gerechtigheid

Buitenland

Een advocaat die slachtoffers van de drugsoorlog in de Filipijnen vertegenwoordigt, noemt de eerste zitting in de ICC-zaak tegen Rodrigo Duterte „een eerste stap in het verkrijgen van gerechtigheid”. De Filipijnse oud-president wordt wegens zijn harde aanpak tegen drugs beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid.