Universiteiten willen samenwerken ‘maar beleid staat in de weg’

Als voorbeeld van dat overheidsbeleid noemt een woordvoerder de regel dat het aantal studenten mede bepaalt hoeveel geld een universiteit van de overheid krijgt. Bruins wil dat veranderen, „maar hoe dat er precies uit moet gaan zien is de vraag”, aldus Universiteiten van Nederland.

De universiteitenkoepel verwijst ook naar de aangekondigde bezuinigingen. Het kabinet wil, met steun van een deel van de oppositie, voor zo’n 1,2 miljard euro snijden in het onderwijs. Ongeveer de helft daarvan zou voor rekening van universiteiten en hogescholen moeten komen. „Universiteiten worden gedwongen om personeel te ontslaan, te snijden in het opleidingsaanbod en te stoppen met onderzoek naar bijvoorbeeld kankerbehandelingen en parkinson”, stelt Universiteiten van Nederland. „Vanzelfsprekend kijken universiteiten hoe ze de impact hiervan kunnen beperken door nauwer samen te werken, maar het is onvermijdelijk dat deze bezuinigingen schadelijk zijn voor het onderwijs en onderzoek.”